كيف نجحت الحكومة في جذب ثقة المؤسسات الدولية خلال السنوات السابقة.. ودعم الصادرات والاقتصاد كلمة السر لمواجهة تداعيات كورونا

المالية: الجمارك لم تكن تساعد على خلق بيئة تنافسية بسبب بطء الإجراءات

الجبلي: محطات الإسالة دورها مهم في زيادة الصادرات البترولية

قبل منتصف 2022.. قطاع الأعمال: افتتاح 16 مركزا خارجيا لتسويق المنتجات المصرية



نجحت الحكومة من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال العام والنصف الماضية؛ في دعم الاقتصاد القومي وجذب ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات و تعزيز أطر التقارب المصري الإفريقي علي مختلف الأصعدة.



وعرضت الحكومة خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، تكليفات القيادة السياسية الرامية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتمكين الفئات المهمشة خصوصا بمبادرة 100 مليار دولار صادرات واضفاء ميزة تنافسية للمنتج المحلي.



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارته تسعي للتواجد والحضور والمنافسة بالمنتجات المصرية على مستوى المنطقة العربية وافريقيا ومختلف دول العالم مشيرا إلى ان تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على محاور عديدة.



أضاف أن تكليفات القيادة السياسية بدعم الصادرات المصرية بقيمة 100 مليار دولار يستهدف اضفاء مزايا تنافسية في الاقتصاد المصري والمنتجات الوطنية وبيئة الاعمال، موضحا أن وزارته نجحت بالفعل في وضع نتائج ملموسة بمنظومتي الضرائب والجمارك للتيسير على مجتمع الأعمال، وقال إن منظومة الجمارك قديما لم تكن تساعد على خلق بيئة تنافسية بسبب بطء الإجراءات وطول زمن الإفراج الجمركي عن السلع وزيادة التكاليف على المستورد بسبب تأخر الإفراج ولكن الآن وبعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات تم القضاء على هذه المعوقات وبحلول 31 مارس المقبل سيتم خفض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 3 أيام على أقصى تقدير حيث يتم تنفيذ إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية فسهولة التجارة عنصر مهم من عناصر تحقيق التنافسية.

وذكر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ساهم في القضاء على مشكلات عديدة بالمنظومة الضريبية فضلا إجراءات دمج مأموريات الدخل والقيمة الضافة وبالتالي يصبح هناك ملف واحد للمول ويصبح التعامل مع مأمور الضرائب في أضيق الحدود، موضحا أن الحكومة تسعى بقوة لتمكين القطاع الخاص من ممارسة أعماله بسهوله.

وأوضح أن زيادة التنافسية للمنتجات المصرية والاقتصاد بشكل عام مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقال إن مصر قامت بثورة حقيقية في مشروعات البنية التحتية جعلت العالم يقف متعجباً أمام ما تم من إنجازات خلال فترة وجيزة وأكد ان مصر قادرة على استعادة ثقلها الاقتصادي بالمنطقة قريبا بفضل ما يتم من إنجازات بجميع القطاعات .

وعلي سياق متصل قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إنه تم إطلاق كتالوج إلكتروني للترويج لحميع المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة عبر شركة جسور التابعة، موضحا أن ذلك الاجراء استهدف الوصول إلى جميع الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها في منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور واثنين بشرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لجميع المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها، مشيرا إلى أن العمل في هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسؤولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.

أشار إلي أن الوزارة أخذت علي عاتقها اعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير وتغييرها لـ جسور، واضفاء التغييرات في هيكلها وتطويرها، موضحا أنه تمت مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، و تطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.

وذكر الوزير أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر "جسور" مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البري والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركي، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.

وأشار أيضا إلى أن الخدمات المقدمة من "جسور" تتضمن خدمات مالية بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية :خدمات مصرفية تشمل تمويل رأس المال العامل، والتحصيل بالتعاون مع شبكة الفروع المراسلة (البنك الأهلى المصرى)، وخدمات تأمينية على الشحنة فى كافة مراحلها ، تغطى البائع والمشترى والوسيط (شركة مصر للتأمين).

كما أشار الوزير إلى إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية -التي تمتلك نحو 13 سفينة ما بين صب وحاويات بالإضافة إلى إيجار 15 أخرى سنويا- ودخول البنك الأهلي شريك في الشركة، حيث تحولت إلى الربحية خلال العامين الماضيين، وجاري حاليا - بعد الدراسة - العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا وشمال غرب غرب أوروبا، وجاري تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنين للعمل على هذه الخطوط.



وعلي نفس السياق أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن زيادة حجم الصادرات من الموضوعات المهمة والحساسة والتي يجب مناقشتها بشكل جاد لتأثيره على الاقتصاد القومى للبلاد، ولذلك يجب طرح جميع المشاكل التي تواجه الصناع والمستثمرين، وعرضها على الحكومة لإيجاد حلول سريعة لها.

وأضاف الجبلى أن قطاع البترول والغاز والكهرباء، له تأثير بشكل مباشر على التصدير خاصة ولذلك يجب مناقشة استراتيجية تحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة، بالإضافة الى معرفة دور محطات الاسالة في تعظيم دور مصر التصديرى، كما انه سيتم مناقشة عمليات الربط الكهربائى مع دول الجوار.

وقال الجبلى، إن قطاع الطاقة له دور كبير في زيادرة الصادرات خاصة، ومناقشة التصنيع المحلى في مجالات الطاقة، وطاقة المستقبل "الشمس" والرياح والهيدروجين، بالإضافة الى معرفة ماهية مشروعات الكهرباء والمحطات العملاقة، ودور الموانئ البترولية وخطوط النقل وشبكات التوزيع، ودور القطاع الخاص ومجلات الطاقة المتجددة.

وأشار الى مجهودات الدولة الكبيرة لإنقاذ قطاع البترول والثروة المعدنية الذى عانى مثل باقي قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١، أهمها بناء ثقة مع المستثمرين وإنهاء تباطؤ الاستثمارات وإعادة تشغيل المشروعات التي أدت إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود، الفترة الماضية، والمساهمة في زيادة في الصادرات البترولية والغاز والبتروكيماويات .

