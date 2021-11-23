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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوضاع كارثية في سجن رومية بسبب الجرب والإنفلونزا.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

نشر موقع "لبنان 24" تقريراً كشف عن ارتفاع حالات الجرب والإنفلونزا بين نزلاء سجن رومية لتسجل ارقام خطيرة تصل للمئات خلال الاشهر القليلة الماضية حتى اليوم.

وقالت مصادر من داخل السجن للموقع إن "ارتفاع الامراض بشكل كبير وخطير ينذر بكارثة خاصة من ناحية العدوى للمساجين الاخرين، في ظل انعدام وجود الادوية المطلوبة بالاضافة لعدم تمكن ادارة السجن من تلبية احتياجات المساجين".

وأشارت المصادر الى أن بعض المساجين الذين استطاعوا تأمين اتصالات مع اهاليهم خارج السجن، تمكن بعضهم من تأمين ادوية بسيطة الا ان الجزء الاكبر لم يتمكن حتى من تأمين اتصالات مع اهاليهم بسبب انقطاع بطاقات "التلكارت" ايضاً .

وذكرت أن "هذه كارثة جديدة ستضرب سجن رومية بحال لم يتم ايجاد حلول لها خاصة ان المساجين بدأوا بالشكوى منها".

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كما أكد مصدر امني ارتفاع حالات الاصابات والامراض بين المساجين، الا انه ووفقاً لهذا المصدر، فالامور ما زالت تحت السيطرة وان ادارة السجن تقوم بجميع الامور المطلوبة التي تمنع تفشي اي مرض بين المساجين.

وكان السجناء قد قاموا الاسبوع الماضي بتقديم كتاب الى وزير الداخلية طالبوه بزيارة السجن والاطلاع على سوء الادارة الصحية والطبية والاطلاع على اعداد المصابين والمرضى نتيجة هذا الاهمال.

سجن رومية الجرب الأنفلونزا لبنان الأدوية المساجين

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