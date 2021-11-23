عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بريطاني يحذر من فشل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

لورد فروست
لورد فروست

أكد كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لورد فروست، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضرورة وطنية، محذرا من فشلها في خروجها من الاتحاد.


وقال الوزير- في مؤتمر صحفي نظمه مركز الدراسات السياسية- إن القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة لن يتم إطلاقها حتى تبتعد عن القواعد المستوردة من بروكسل، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية. 


وحذر من أن محاولة الالتزام بالتشريعات واللوائح التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة ستؤدي بالتأكيد إلى فشل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


ووصف فروست مغادرة الكتلة ونهاية الفترة الانتقالية بأنها مجرد بداية مهمة في عودة بريطانيا كقوة عالمية.


وأضاف: "إذا كان كل ما نفعله بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو استيراد نموذج وسط أوروبا، فلن ننجح".


واختتم تصريحاته: "نحن بحاجة إلى الإصلاح بسرعة وهذه الإصلاحات ستشمل القيام بالأشياء بشكل مختلف عن الاتحاد الأوروبي".


يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها لتعديل أو استبدال أو إلغاء كل قوانين الاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021

تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

آبل تعمل على تطوير آيفون زجاجي بالكامل بشاشة تدور في جميع الاتجاهات

هل يجوز الاستخارة عن زوجي؟.. دار الإفتاء توضح الشروط والضوابط

بعد طرحها بأيام.. 20 ألف جنيه أوفر برايس على تويوتا بيلتا 2022

مدرب مفاجأة يوافق على خلافة كارتيرون في الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

وفاة ابن شقيقة الكينج محمد منير.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ