كريم شحاتة: شخصية الأهلي جعلته يحقق فوزا قاتلا أمام المحلة

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن النادي الأهلي حقق الفوز على حساب غزل المحلة بسبب شخصية اللاعبين والفريق القوية، وأن اللاعبين لم تيأس بعد هدف المحلة الثاني.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أوجه التحية للاعبي النادي الأهلي، حيث أن اللاعبين أظهروا رغبتهم في الفوز بعد هدف المحلة بالرغم من ضيق الوقت".

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.