محمود فتح الله: لاعبو بيراميدز لا يتأثرون باستبعادهم من المنتخب

أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن لاعبي الفريق لا يتأثرون باستبعادهم من قائمة منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وأن الجميع يضع تركيزه لتحقيق نتائج مميزة هذا الموسم.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أرى أن هناك أكثر من لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وبالطبع سينضمون في المعسكرات المقبلة".

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بقيادة مدربه إيهاب جلال، نظيره إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس بملعب الدفاع الجوي في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد إيسترن كومبانى عند نقطة واحدة .