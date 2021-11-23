شريف العريان: مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته ملزمة لجميع الاتحادات

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته لازمة.

وقال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته ملزمة على جميع الاتحادات المصرية.

في سياق آخر قال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن دعم وزارة الرياضة لاتحاد الخماسي الحديث قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وصل إلي 14 مليون جنيه.

وقال العريان فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" تكلفة اللاعب الأولمبي بالطبع تكون كبيرة ومعتمد على الراعي وفى المقدمة دعم الدولة متمثلة فى وزارة الرياضة".

وأضاف:" دعم وزارة الرياضة لاتحاد الخماسي الحديث قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وصل إلي 14 مليون جنيه".