شريف العريان: اختلاف على بعض البنود سبب عدم اعتماد لائحة اتحاد الكرة

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن عدم اعتماد لائحة اتحاد الكرة كان بسبب وجود اختلاف ببعض البنود التي تم الاتفاق عليها فى الجمعية العمومية.

وأضاف العريان فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار لائحة اتحاد الكرة الذي تم الاتفاق عليها مع الجمعية العمومية يتم ارسالها ل فيفا ثم تأتى لنا.

وأوضح شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته لازمة.

وقال شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مركز التسوية والتحكيم الرياضي قراراته ملزمة على جميع الاتحادات المصرية.