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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر  2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.


واستقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وسجلت أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم الثلاثاء متوسط سعري بين 1050 وحتى 1170 جنيها للطن، مقابل سعره البالغ 1025-1200 جنيه سعر الطن الأسبوع الماضي.

وبدأ الانخفاض في أسعار الأسمنت مطلع الأسبوع الجاري، وهو أول انخفاض منذ  قرابة 3 أشهر، حيث كانت تشهد أسعار الأسمنت صعودا متواصلا، لتبلغ قيمة الزيادات في أسعارها 300 جنيه للطن للمستهلك منذ منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر الماضي.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وحافظت أسعار الحديد للمستهلك اليوم، على متوسط سعر بين 15.2 حتي 15.7 ألف جنيه للطن.

 

وتأتي  الانخفاضات في أسعار الحديد من قبل التجار والوكلاء فقط، لكن المصانع لا تزال تثبت السعر.

 

وتتراوح أسعار الحديد اليوم، بين 14.9 ألف وحتي 15.350 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

كانت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أعلنت منتصف نوفمبر الجاري، إلغاء الرسوم علي البليت وحديد التسليح، وهو القرار الذي تسبب في شبه توقف لحركة مواد البناء انتظارا لخفض شركات الحديد أسعارها تأثرا بالقرار.

 

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