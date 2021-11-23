أسعار الدواجن والبط في الأسواق اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.



واستقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 24 جنيهًا فى المزرعة.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 28 و29 جنيهًا للكيلو، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلي، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 36 جنيهًا للكيلو.