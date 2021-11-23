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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير للمدخنين من تغيُّر كبير تزامنا مع حظر بعض مكونات السجائر

صدى البلد

قالت صحيفة بريطانية إن المدخنين على موعد مع تغير كبير؛ إذ أن القواعد الجديدة الصديقة للبيئة تعني حظر العديد من مكونات السجائر.


وأضافت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن وزراء الحكومة البريطانية مؤخرًا أعلنوا عن خطط للتخلص التدريجي من عدد من المواد البلاستيكية الشائعة التي يمكن التخلص منها في محاولة لحماية الكوكب. 


وتتضمن قائمة العناصر مرشحات السجائر (الفلتر) وذلك لأن أحد المكونات الرئيسية في المرشحات هو أسيتات السليلوز، وهو نوع من البلاستيك.


ومن المرجح أن يواجه مدخنو السجائر أسعارًا أعلى، حيث سيضطر مصنعو السجائر إلى إيجاد بدائل للتكنولوجيا الحالية، ومن المتوقع أن يتم نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، وفق الصحيفة.


وقال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس إن الحكومة تعتزم "شن حرب" على التلوث البلاستيكي حيث وصف المواد البلاستيكية بأنها "غير ضرورية" و "مهدرة".


وفي حديثه عن التغييرات، قال يوستيس: "البلاستيك يدمر بيئتنا ويدمر الحياة البرية، لقد حان الوقت لأن نتخلى عن ثقافة الإقصاء لدينا مرة واحدة وإلى الأبد، وتمثل هذه الخطط الجديدة الخطوة الرئيسية التالية في القضاء على استخدام المواد البلاستيكية المسببة للمشاكل".

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تحذير للمدخنين من تغيُّر كبير تزامنا مع حظر بعض مكونات السجائر

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