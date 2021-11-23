نائبة بايدن: الإدارة الأمريكية ستستثمر 1.5 مليار دولار في الرعاية الصحية

أعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستستثمر 1.5 مليار دولار، في مجال الرعاية الصحية العادلة، بالولايات المتحدة.



وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية: "إنني فخورة بأن أعلن أنه بفضل خطتنا للإنقاذ الأمريكي؛ سنستثمر 1.5 مليار دولار في مجال الرعاية الصحية الوطنية والتمريض".



وأوضحت هاريس أن إدارة بايدن تهدف إلى معالجة قضية عاجلة وهي قضية نقص عدد العاملين بالأطقم الطبية في الولايات المتحدة.



وأضافت: "يتعين على بلادنا الاستثمار في القوى العاملة بالرعاية الصحية، وسيدعم الاستثمار الجديد أكثر من 22 ألف عامل يقدمون الرعاية الصحية، وذلك من خلال منح دراسية ومدفوعات أخرى".



وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن العاملين في المهن الطبية يخدمون أكثر من 23 مليون أمريكي عبر أنحاء الولايات المتحدة.