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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

أسعار الدواجن والحديد
أسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

معتدل على القاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، 18 ربيع الثاني 1443 هجرية.

سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 23-11-2021
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-11-2021،وذلك منذ الـ 4 أسابيع الماضية، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 23-11-2021
استقر سعر الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-11-2021، لليوم الرابع علي التوالي، بدون أي تغيير علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الدواجن والبط في الأسواق اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم. واستقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 24 جنيهًا فى المزرعة.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
 

 

 

حالة الطقس نشرة خدمات صدى البلد مواقيت الصلاة أسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

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