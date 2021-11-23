رئيس جامعة حلوان: فى طريقنا لتطعيم الطلاب تحت سن 18 عاما.. واستلمنا 3 آلاف جرعة من لقاح فايزر.. ويوضح أماكن الحصول عليه

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان:

سوف نقوم بتطعيم الطلاب تحت سن 18 عاما بمستشفى الطلبة بالجامعة

وفرنا 3 آلاف جرعة عقار من لقاح فايزر لتطعيم الطلاب

نواصل تطعيم طلاب الجامعة من خلال مقرات التطعيم الكثيرة المتواجدة داخل الجامعة

قال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة سوف تقوم بتطعيم طلابها ممن لم يتخطوا ١٨ عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الجامعة على سلامة جميع منتسبيها وخلق بيئة جامعية خالية من الأمراض.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، توافر اللقاحات في حلوان والأطقم الطبية وجميع اللوجستيات اللازمة لتطعيم أكبر عدد ممكن من الطلاب، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين لضمان الصحة العامة والحفاظ على الأسرة المصرية.

وقال رئيس جامعة حلوان إن الجامعة وفرت لقاح فايزر للطلاب تحت سن 18 عاما، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وإن الجامعة قامت باستلام 3 آلاف جرعة من لقاح فايزر ليتم تطعيم الطلاب.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تقوم الآن بإعداد الجداول للطلاب تحت سن 18 عاما ليتم تطعيمهم، مشيرا الى أن التطعيم سوف يكون فى مستشفي الطلبة بالجامعة والذى يتواجد بجوار كلية الهندسة.

وأوضح مهدي أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال تخصيص مقرات مخصصة لتقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بأنه تم إعطاء ١١٠١٤٣ جرعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، بواقع ١٠٧٦٩٠ جرعة للطلاب و٢٠١٠ جرعات للإداريين، و٥٤٣ جرعة لأعضاء هيئة التدريس، حيث قامت الجامعة باستلام ١٣٩٠٠٠ جرعة حتى الآن لتطعيم منتسبيها.

وشدد على ضرورة قيام اللجان الطبية الخاصة بالجامعة بمقارها المحددة بمتابعة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها العديد من أماكن تلقى لقاح كورونا لطلابها سواء داخل الحرم الجامعي أو فى الكليات الخارجة عن الحرم الجامعي:

مبنى 3 بالمدن الجامعية

الوحدة العلاجية بكلية التجارة

الوحدة العلاجية بكلية الحاسبات والمعلومات

الصالة المغطاة بالجامعة

الوحدة العلاجية بكلية التربية الموسيقية

الوحدة العلاجية بكلية الفنون التطبيقية

الوحدة العلاجية بهندسة المطرية

وأكد رئيس جامعة حلوان انتظام عملية الدخول دون معوقات.

وكانت جامعة حلوان نفذت قرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بدءاً من 15/11/2021.

هذا وقد شهدت البوابات الرئيسية لجامعة حلوان تشديدات من قبل الأمن الإدارى على الطلاب بضرورة إظهار شهادة التطعيم، أو إفادة بالحصول على التطعيم وتقديم النصائح للطلاب الذين تم منعهم وتوجيه الطلاب غير المطعمين أثناء دخولهم الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح، وكذلك تقديم الإرشادات والنصائح للطلاب بكيفية التقديم للحصول على اللقاح.

ويجرى تطبيق القرار الوزارى لحظر دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، مشيرا إلى أنه تم عمل العديد من النقاط بالجامعة وكلياتها لتلقى اللقاح للطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

من جانب آخر، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح أمس، الاثنين 22 نوفمبر، بمقر جامعة حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور منصور حسن لتجديد الثقة فيه رئيسًا لجامعة بني سويف.

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود المبذولة من قبل الجامعات لمنع دخول أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم أسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة جميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بكافة الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرطا أساسيا لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وشدد على ضرورة استمرار رؤساء الجامعات في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، واستمرار جميع الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مع التأكيد على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات المطلوبة، بالتعاون مع مديريات الصحة بجميع المحافظات، موجهًا بضرورة استمرار استعداد جميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مُستجدات تخُص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية وكليات الطب بالجامعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظات.

كما أكد الوزير استمرار اهتمام الجامعات خلال الفترة القادمة، بتوعية الشباب الجامعي وتنمية الانتماء الوطني لديهم، من خلال خطط الأنشطة والتوعية والندوات والبرامج الثقافية المختلفة.