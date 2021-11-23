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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمساويين يرفضون قيود كوفيد... وألمانيا تصدر تحذيرات رهيبة من الوباء

صدى البلد

عادت النمسا إلى حالة  الإغلاق، مما يعني أنه لا يمكن للناس مغادرة منازلهم إلا لأسباب أساسية مثل الطعام أو العمل أو المدرسة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.


تحولت الاحتجاجات في الدول الأوروبية ضد قيود Covid-19 إلى أعمال عنف مع استمرار ارتفاع الحالات في جميع أنحاء القارة.


أعلنت أستراليا ونيوزيلندا عن تخفيف بعض القيود حيث تبتعد دول آسيا والمحيط الهادئ عن استراتيجيات "صفر كوفيد".

وفقًا لإجراءات الإغلاق الجديدة في النمسا ، والتي دخلت حيز التنفيذ  ، لا يمكن للناس مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة ، مثل التسوق للحصول على السلع الأساسية أو ممارسة الرياضة أو العمل أو لأسباب ضرورية  ، وفقًا لموقع وزارة الصحة على الإنترنت.

سيتعين على عشاق الرياضات الشتوية إظهار دليل على التطعيم أو شهادة الشفاء. 
أصبحت النمسا يوم الاثنين أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدخل في حالة إغلاق كامل هذا الخريف.

تأتي القيود الجديدة الصارمة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات بـ Covid-19.
+ تجاوز معدل الإصابة لمدة سبعة أيام في النمسا الأسبوع الماضي 1،000 لكل 1000،000 نسمة لأول مرة خلال الوباء ، وفقًا للوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء (AGES).

يوم الثلاثاء ، أبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين حالة أيضًا عن 16717 حالة - وهو أكبر عدد من الحالات في يوم واحد.

تم تطعيم أقل من 66٪ من السكان بشكل كامل - وهو أحد المعدلات المنخفضة في أوروبا الغربية - وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ، والتي تم تحديثها آخر مرة يوم السبت. ومع ذلك ، تظهر بيانات الوزارة أن منحنى معدل التطعيم آخذ في الازدياد في الأيام الأخيرة.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الإثنين ، بتعزيز التطعيم في إقليم جوادلوب الفرنسي ، وسط ما وصفه بـ "الوضع المتفجر للغاية" في الجزيرة الكاريبية ، مع تصاعد التوترات بشأن الجرعات الإلزامية.
قال ماكرون :أولويتنا هي الاستمرار في إقناع [سكان الجزيرة] بأن التطعيم هو أفضل حماية ".
بلغ معدل التطعيم في جوادلوب الأسبوع الماضي 33٪ من إجمالي السكان - وهو أقل بكثير من المعدل العام في فرنسا البالغ 75.1٪ .

دعت النقابات في الجزيرة الفرنسية الكاريبية إلى إضراب عام يوم الاثنين الماضي ردًا على فرض الحكومة لقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وبطاقة المرور الصحية ، أو "المرور الصحي". وقطع المتظاهرون الطرق واشتبكوا مع الشرطة طوال الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على تويتر إنه تم نشر نحو 200 من ضباط الشرطة والدرك و 50 ضابطا من وحدتين تكتيكية من النخبة في الجزيرة لتعزيز وحدات الشرطة المحلية. في المجموع ، يعمل 2250 من أفراد الشرطة للحفاظ على النظام في الجزيرة.

قال ماكرون إن الاضطرابات في جوادلوب "مرتبطة بسياق محلي للغاية" ومرتبطة بـ "توترات تاريخية".

لطالما كان للأراضي الفرنسية الواقعة وراء البحار علاقة صعبة مع البر الرئيسي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تاريخ العبودية الفرنسية والفقر النسبي للأقاليم مقارنةً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا.  

 

في واشنطن، سيحتفظ البيت الأبيض  بامر لبس الكمامات   على أرضه حتى مع قيام واشنطن العاصمة برفع متطلبات القناع الداخلي اعتبارًا من يوم امس الاثنين -  وهو تناقض يسلط الضوء على  الرسائل غير المتكافئة التي يتلقاها العديد من الأمريكيين  بشأن Covid-19.

لا تزال عاصمة الأمة منطقة بها انتقال مجتمعي "كبير" ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، وهي حاليًا بمعدل حوالي 90 حالة أسبوعية جديدة لكل 100.000 ساكن. أدى ذلك بالبيت الأبيض إلى الحفاظ على قواعده الصارمة .

وقال كيفين مونوز ، مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، لشبكة سي إن إن، إن البيت الأبيض يتبع توجيهات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، التي توصي بإجراءات صارمة ب المناطق التي ينتقل فيها الفيروس بشكل كبير أو جوهري.

من آسيا،  بدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قيود Covid-19 في 1 نوفمبر كخطوة أولى في سياسة "التعايش مع Covid-19" ، والتي تضمنت أيضًا رفع حظر التجول لجميع الشركات باستثناء النوادي الليلية وحانات الكاريوكي.

سيتم تخفيف القيود في ثلاث مراحل مدة كل منها ستة أسابيع. في نهاية كل مرحلة ، ستقوم الحكومة بتقييم وضع Covid-19. في المرحلة الثانية ، سيتم رفع جميع حالات حظر التجول ؛ في المرحلة الثالثة ، سترفع القيود المفروضة على التجمعات الخاصة ، بحسب وزارة الصحة.


تجاوزت الحالات المؤكدة اليومية 3000 حالة على مدار ستة أيام متتالية الأسبوع الماضي ، وبلغت ذروتها عند 3292. 
في غضون ذلك ، بلغ عدد مرضى كوفيد -19 الذين يعانون من حالة خطيرة ويتطلبون عناية مركزة أو مساعدة في التنفس حوالي 500 مريض.
 

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