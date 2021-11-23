برشلونة يسعى للثأر من بنفيكا في دوري أبطال أوروبا .. الليلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة، للثأر من بنفيكا، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

كان برشلونة خسر أمام بنفيكا ، بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات.

وتعد مباراة اليوم، الظهور الأول لـ تشافي المدير الفني الجديد لـ برشلونة، كـ مدرب، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نادي برشلونة، أعلن في 6 نوفمبر الجاري، تولي تشافي مهمة تدريب برشلونة، خلفا للهولندي رونالد كومان، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد تشافي برشلونة، للفوز على إسبانيول، السبت الماضي، في مسابقة الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برشلونة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى دور الـ 16، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة الخامسة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

1- بايرن ميونخ : 12 نقطة

2- برشلونة : 6 نقاط

3- بنفيكا : 4 نقاط

4- دينامو كييف : نقطة