عقب الأمطار الشديدة.. إصلاح هبوط أرضي شرق الإسكندرية

شهدت منطقة طوسون، التابعة لحي ثان المنتزة، شرق الإسكندرية، هبوطا ارضيا، بشارع 25، وذلك عقب الأمطار الشديدة التي هطلت على المدينة أمس الإثنين.



وفور رصد وجود هبوط أرضي بشارع 25 بمنطقة طوسون، توجه اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، إلى مكان الهبوط على الفور، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمنتزه ثان، لإصلاحه واستعادة الحركة بالشارع.

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ونجحت الأجهزة التنفيذية في حي ثان المنتزه من إصلاح الهبوط الأرضي على الفور.



وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال رفع الكفاءة و الاهتمام برفع كفاءة الطرق ، ولازالت المتابعة جارية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها على الوجه الأكمل.



وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، حيث من المنتظر قدوم نوة باقي المكنسة خلال أيام.



وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، بعد هطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال ساعات الصباح أمس الإثنين.