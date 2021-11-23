بايرن ميونخ في نزهة كروية الليلة أمام دينامو كييف بـ دوري أبطال أوروبا

يحل فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره دينامو كييف الأوكراني، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على مجمع أولمبيسكي الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم، دون أي ضغوط، بعدما حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ولم يتذوق بايرن ميونخ طعم التعادل أو الخسارة في مسابقة دوري أبطال أوروبا “حتى الآن” حيث حقق الفوز في المواجهات الأربعة، في دور المجموعات.

وسجل فريق بايرن ميونخ 17 هدفا في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما استقبلت شباكه، هدفين فقط.

على الجانب الآخر، يطمح فريق دينامو كييف في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، للحفاظ على حظوظه الضعيفة للغاية، في التأهل إلى الدور المقبل.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، برشلونة مع بنفيكا، في تمام العاشرة مساء.

ترتيب المجموعة الخامسة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا:



1- بايرن ميونخ : 12 نقطة

2- برشلونة : 6 نقاط

3- بنفيكا : 4 نقاط

4- دينامو كييف : نقطة