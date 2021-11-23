احتفالية حب و سلام بكنيسة مارى جرجس برأس غارب

شهد مساء أمس اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب احتفالية حب وسلام بكنيسة مارى جرجس برأس غارب بحضور القمص مقار رئيس وراعى الكنيسة ، والشيخ أحمد أبو القاسم مدير اوقاف راس غارب والشيخ ضاحى صادق رئيس لجنة الفتوى والعميد خالد حجازى قائد قطاع خليج السويس العسكرى ولفيف من شباب المدينة والتنفيذيين.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى تلاه كلمة افتتاحية لرئيس المدينة حيث رحب بالحضور واكد ان المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تفلح مطلقًا قوى الشر في بث الفتن ، مشيرا بأن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن أن تقوى روح المودة والتآلف والترابط فيما بيننا كشعب واحد .

واضاف أن الرسالات السماوية جميعها أرست لنا قيمًا وقواعد راقية في التعاملات بين البشر بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية، حتى نقتدي بها ويحل السلام والتعايش والحب في مجتمعنا

وفى ذات السياق أكد جميع الحضور أن تلك المشاعر الطيبة بين المسلمين والمسيحيين من شأنها اضافة طاقة إيجابية موحدة وفعالة من أجل النهوض بمصرنا الغالية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة .

فى سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، حملة تجميل ونظافة في مربعات الزرع بالطريق الرئيسي سفاجا _قنا للحفاظ على المظهر الجمالي العام للشوارع، بمشاركة إدارة الزراعة ومنظومة النظافة.

أوضح رئيس المدينة، أن عمال الزراعة قاموا بزراعة الجزيرة الوسطي بطول الشارع وتنظيفها وتقليم الأشجار بها ، كما تم رش المربعات بالمياه ورفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق.

واضاف شعبان ، أنه كلف مسؤول منظومة النظافة بشن حملات متواصلة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها .

وشدد رئيس المدينة، على متابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى ورفع المتولد اليومي من المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول، وكذلك مراجعة الإشغالات والتعديات بالشوارع و تكليف بعض أصحاب المحلات بالعمل على تجميل ونظافة المناطق الواقعة أمامهم، وكذلك متابعة التنسيق مع القرى السياحية للعمل على زراعة وتشجير وتجميل مدخل المدينة الشمالي.