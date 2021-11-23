نائب محافظ الفيوم: الانتهاء من أعمال البنية التحتية لميدان السواقى

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة انتهت من أعمال إعادة تركيب وتشغيل سواقي محافظة الفيوم، وهى تعتبر من أهم الأماكن المستقبطة للزيارات في المحافظة.

وأضا نائب محافظ الفيوم، مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية سواء كان صرفا صحيا أو منظومة اتصالات أو حماية مدنية في ميدان السواقي، وبعض الأعمال الإنشائية التي تتضمن عددا من البازارات والمطاعم والمنشآت الخفيفة وبعض الأعمال الصناعية التي تمت على بحر يوسف.

وأشار نائب محافظ الفيوم، إلى أنه تم نشر شائعات في الفترة الماضية مفادها أن المحافظة أغلقت الشارع الموازي لبحر يوسف، لكننا نؤكد أن إغلاق هذا الشارع كان لحين الانتهاء من الأعمال الخرسانية وسيتم إعادة فتحه خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر وقبل نهاية العام الجاري سنكون قد انتهينا من تطوير الميدان بشكل كامل.

وأكد أن الفيوم محافظة كانت زراعية، ولم تعد السواقي تستخدم في عمليات الري لكنها تراث ومرتبطة تاريخيا بالمحافظة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم بها ما يقارب من 190 ساقية وسيتم الحفاظ عليها، ومشددًا على أن ما حدث من تطوير في المحافظة راعى التوافق مع تراثها، كما أن ميدان السواقي سيليق بالمحافظة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية به.