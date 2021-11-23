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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: تمهيد بعض الشوارع الضيقة بحي غرب لتركيب الانترلوك

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطوير بشوارع وميادين المراكز والأحياء وتحديداً بحي غرب مدينة أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وتطوير المنظر الجمالي وتحسين مستوى الشوارع والميادين مشيرًا إلى استمرار أعمال تركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بحي غرب لإطفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

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وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جاري استكمال تنفيذ أعمال تركيب الانترلوك بحي غرب للحفاظ على المظهر الجمالي موضحاً إنه تم بدء تمهيد حارة واثقين والدروب المتفرعه منها بمنطقه كوم عباس بحي غرب استعدادا لتركيب الانتر لوك لافتاً إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه.

محافظ أسيوط عصام سعد حي غرب أسيوط تطوير المناطق العشوائية

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