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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فريال أشرف تحصد جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

صدى البلد

في انجاز جديد لبطلة مصر الأولمبية في الكاراتيه، فازت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال أشرف بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.


كانت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية من بين الفائزين بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020


واعربت بطلة مصر الاوليمبية عن سعادتها بهذه الجائزة الغالية مؤكدة أن شعورها لايوصف.


وقدمت فريال الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومحمد الدهرواى رئيس اتحاد الكاراتية على دعمهم الكامل لها بالإضافة لمسئولى بنك القاهرة وروابط الرياضة بعدما وفروا كل إمكانيات النجاح والتألق.


وحققت فريال أشرف ذهبية بطولة العالم للكاراتية التى اقيمت مؤخرا في دبي مع منتخب مصر للسيدات.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اولمبياد طوكيو محمد بن راشد

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