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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلفزيون السعودي يكشف عن فيديو لحوثيين يجربون منظومة جوية بمطار صنعاء

صدى البلد

نشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو قالت إنه يظهر قيام عناصر من جماعة الحوثي بتجارب على منظومة جوية في مطار العاصمة اليمنية، صنعاء.

أظهر الفيديو  تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء. 

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ونشرت القناة مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: “فيديو يظهر تنفيذ عدد من عناصر ميليشيا الحوثي لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية عبر استخدام طائرة تابعة للأمم المتحدة أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء".

ويذكر أن محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن كان قد أكد على أن جماعة الحوثي هم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

جاء ذلك في تغريدات للسفير آل جابر على صفحته الرسمية بتويتر، مطلع الشهر الجاري حيث قال: "لقد أكدت أفعال الحوثيين الإجرامية للمجتمع الدولي والانساني انهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجوء اليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية".

 

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