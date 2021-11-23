رئيس الأعمال المصرى البحرينى يدعوا المصريين لضخ استثماراتهم بالمملكة

قال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي، الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثماراتهم في بلاده مشيرا الى أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف بن وهندي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البحريني ، الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن بلاده أتاحت حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وعدم فرض الضرائب على الأرباح ، بالاضافة إلى أنها سمحت للمستثمرين الأجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100%،بالاضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها البحرين مع 22 دولة منها الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح هندي، أن حكومة بلاده تعمل على إزالة كافة العوائق التى تواجه المستثمرين ،كما انها تقوم بمعاملة الشركات الأجنبية نفس معاملة الشركات المحلية مما من شأنه الدفع بالعلاقات الاقتصادية في الاقليم والمنطقة والعالم أجمع.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال البحرينية ونظيرتها المصرية منذ إعادة تفعيلهما قطعتا شوطا كبيرا في العمل المشترك لدفع العلاقات الاقتصادية في ظل التقارب الذي شهده البلادين خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 500 مليون دولار، وتسعى الجمعيتين الى تحقيق رغبة القيادة السياسية في زيادة حجم التبادل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة وتنمية الروابط الاقتصادية من خلال عقد العديد من اللقاءات والمنتديات خلال العامين الماضيين، لتحديد الاحتياجات الفعلية والقطاعات ذات الأولوية وتحديد أجندة الفرص الاستثمارية في البلدين.