الفلبين تلمح لبدء حملة تطعيم للقصر الأقل من 12 عامًا ضد كورونا

قال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء في الفلبين إريك دومينجو اليوم “الثلاثاء” إن هناك احتمالية لانطلاق حملة تطعيم القصر الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا ضد كورونا هذا العام، وأنهم قد لا يضطرون إلى الانتظار حتى عام 2022 المقبل، للحصول على اللقاحات المضادة.



وأضاف دومينجو - في تصريح أوردته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية - أنه يرى أن تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا ممكن باستخدام لقاحي فايزر وسينوفاك، وسط مناقشات حول إصدارات اللقاحات المتاحة للأطفال.



وأضاف دومينجو: "أعتقد أنه قبل نهاية العام سوف نبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية .. أنا متأكد من أن شركة فايزر ستكون جاهزة وقد أخبرتنا سينوفاك أيضًا أنها تجمع بياناتهم وسيتم تقديمها قريبًا".. وتابع قائلا: "إذن هذان هما اللقاحان المحتملان لأطفالنا قريبًا".



يذكر أن الحكومة الفلبينية تعمل حاليا على حملة تطعيم للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامً