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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الإيطالي: نرحب بالتعاون البناء والمثمر مع الدولة المصرية

محافظ الفيوم ووزير
محافظ الفيوم ووزير الزراعة والسفير الايطالى فى مركز أطسا

أكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ، الى ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الفرص التنموية، وتدريب المزارعين على الميكنة الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل التنموي وتحقيق مردود إيجابي، فضلاً عن الحفاظ على هذه الأصول بصورة اقتصادية سليمة والإدارة الرشيدة لها. 

 

ولفت "الأنصاري" إلى دخول مركز إطسا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، موضحاً أن أعمال التطوير ستشمل عمل تكتلات اقتصادية والاستفادة من كافة الموارد المتاحة، معرباً عن شكرة للجانب الإيطالي لدوره في دعم عدد من الأنشطة التنموية بالمحافظة. 

 

ومن جانبه أشار السفير الإيطالي، إلى أهمية التعاون مع الجانب المصري، مؤكدا على ترحيب بلاده بهذا التعاون بمجالات التنمية المستدامة بقطاعي الزراعة والري، مما يعكس مدى الصداقة القوية بين الشعبين المصري والإيطالي، مؤكداً أن مشروع الميكنة الزراعية الذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا سيكون له تأثير قوي على الزراعة ومردود إيجابي على زيادة الإنتاج الزراعي.

 

جاء ذلك أثناء افتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، المركز النموذجى لتجميع الألبان، بتكلفة 7.5 مليون حنيه، فضلا عن تفقد مشروع الآلات والمعدات للنظم الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا بقيمة ١٠ مليون يورو.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد جويدو بنيفنتو المنسق الدولى لمشروع المنح الايطالي لتطوير محطات الميكنة الزراعية بمصر، والسيدة جوليا مانتيني سكرتير عام السفارة الإيطالية، والدكتور عصام واصف رئيس قطاع الميكنة بوزارة الزراعة، المنسق العام مع الجانب الإيطالى، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

 

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز النموذجي لتجميع الألبان

 

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محافظ الفيوم الاستفادة القصوي الفرص التنموية السفير الإيطالي

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