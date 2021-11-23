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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

يحيي ذكى: اقتصادية قناة السويس تسعى لخلق مجتمع متكامل للصناعة والنقل البحري واللوجستيات

صدى البلد

أكد المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “2020- 2025”، تستهدف خلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.


وأوضح “يحيى زكي” خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أنه تم اختيار 15 قطاعا سيتم التركيز على جذب الاستثمارات لها خلال الفترة الحالية، حيث تم اختيارهم بناء على دراسة للسوق واحتياجاته.

 

وقالن إن هذه القطاعات يأتي على رأسهم صناعة السيارات، التصنيع الزراعي، المنسوجات ومواد البناء، عربات السكك الحديدية، مراكز البيانات، اللوجستيات، الخدمات البحرية وتموين السفن، الصناعات الدوائية، صب المعادن، البتروكيماويات، إطارات السيارات، البطاريات الكهربية، الصناعات الدوائية والمواد الفعالة بالمواد الدوائية، الألواح الشمسية، ويجري العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي.


وأضاف زكي أن منطقة العين السخنة تعد المدخل الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تقع على 210 ملايين متر مربع، ويتم التركيز على المنطقة كمنطقة صناعية متكاملة، تستهدف خلق ارتباط للمنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بمينائي السخنة والأدبية، وبالفعل يتواجد بها العديد من المصانع التي تعمل.


وذكر إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالكامل والذي يقع على مساحة 23 كم 2، بنهاية 2023، مضيفا أن الميناء سيكون فيه محطات على مساحة 500 ألف متر مسطح، تسمح بتنوع البضائع والتجارة التي تتداول به بشكل كبير.


وعن ميناء شرق بورسعيد، لفت يحيى زكي إلى أنه تم التعاقد على معظم المحطات الخاصة به والتي من المستهدف أن تبدأ في التشغيل نهاية العام المقبل أو مطلع 2023.


على جانب آخر أكد يحيى زكي أن الدولة تدرس حاليا تأثير ارتفاع أسعار الشحن الدولي على نشاط هيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه يتم ايضا دراسة ما تقوم به بعض شركات الشحن البحري الدولية بتقديم حوافز في بعض الدول وبعض القطاعات والتي قد يكون لها أثر سلبي على مصر، كأن تصبح قيمة الشحن من دولة أوروبية لدولة مجاورة أرخص من تكلفة الشحن من مصر.


وأكد زكي أن شركات الشحن البحري هي المسؤول الوحيد عن ارتفاع أسعار النقل البحري، أما الموانئ فهي بعيدة تماما عن كونها أحد مسببات ذلك، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري من قبل الشركات مرتبط بتكدس السفن بالموانئ المختلفة، ونجحت الشركات خلال فترة أزمة سلاسل الإمداد في تحقيق أرباح هائلة.


وأوضح أن هيئة قناة السويس لم تغير أسعارها في الوقت الحالي، ولكن سيتم زيادتها خلال العام المقبل في قطاعات معينة وشرائح محددة، لافتا إلى أن الموانئ التابعة للمنطقة حققت نموا فيما يخص أحجام التداول، وتم كسر حاجز الثلاثة ايام للإفراج عن البضائع، ويتم تقديم حوافز خاصة مرتبطة بتحقيق النمو.

المنطقة الاقتصادية قناة السويس استراتيجية المنطقة الاقتصادية

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