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برلمان

برلماني: رئاسة مصر للكوميسا تتماشى مع جهودها تجاه القارة السمراء

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن تسلم مصر رئاسة (الكوميسا) بعد غياب نحو ٢٠ عاما، يعد دليل جديد علي تصدر مصر المشهد الإقليمي والدولي بكل ثقة وجدارة في ظل خطوات وتحركات القيادة السياسية علي المستوى الخارجى بالإضافة إلي ما يتم من إنجازات في الداخل.

وأضاف زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن تولي مصر رئاسة الكوميسا، يتماشي مع ماتقوم به جهود في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة السمراء.

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برلمانية: تولي مصر رئاسة الكوميسا فرصة نحو زيادة الصادرات

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عضو بالشيوخ : رئاسة مصر الكوميسا يسهم في تسريع وتيرة التعاون بين دول الأعضاء


وتوقع النائب محمد زين الدين، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول الافريقية، ولاسيما في ظل رئاستها للكوميسا، ورغبتها في نقل تجربة الإنجازات التي حققتها علي أرض مصر إلي مختلف الدول الإفريقية.


وأوضح أن دول الكوميسا تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

 

وثمن عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر ستعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفى مقدمتها مشروع القاهرة كيب تاون والذى يمر باغلب دول إقليم دول الكوميسا، متابعا: "كما ستسعى مصر الى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا كأحد المشاريع المطروحة والطموحة لتسهل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء لتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء بشان عجز الطاقة.

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب الكوميسا الصادرات المصرية التصدير مشروع القاهرة كيب تاون كيب تاون

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