عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «المماليك»

المماليك
المماليك

نشرت الفنانة فيدرا على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك   الإعلان الرسمي لمسلسل المماليك الذي سيعرض بداية العام الجديد على قناة النهار.


وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول ست شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة الثانية.


ويتناول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.


المسلسل من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

بحضور رانيا يوسف..فريق عمل المماليك يفاجئ عايشة عثمان ويحتفل بعيد ميلادها

رامي وحيد ينتهي قريبا من تصوير "المماليك"

كما تشارك فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "الجسر" ، وهو أحد المسلسلات التي ستعرض على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة  نيللى كريم وعمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج بيتر ميمي

مؤخرا عرض لفيدرا مسلسل قلب مفتوح مع كمال أبو رية والذي يعتبر أولى تجاربها الدرامية مع المسلسلات القصيرة وكان قد عرض لها أيضا مسلسل شقة 6 على منصة شاهد، وتدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، من بطولة روبي، صلاح عبد الله، هاني عادل، أحمد حاتم ومن إخراج محمود كامل.

بيومي فؤاد حسن يوسف نيللي كريم رانيا يوسف محمد لطفي

ترشيحاتنا

بعد موجة الأمطار.. هل يمكن انطلاق الدراسة في فصل الصيف؟.. اعرف الاجابة

أديس أبابا تسقط|أمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود وآبي أحمد ينضم للقتال

الجيش الإثيوبي يزعم قضاءه على قوات تيجراي.. وآبي أحمد لمؤيديه: انضموا إلي على الجبهة

مدرب كرواتيا يدعم الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

البنك الدولي: 20 مليار لحماية فقراء أفريقيا والتعافي من الأزمة الاقتصادية

هل يجب على مريض السلس إذا كان يصلي وأذن لفرض جديد إعادة الوضوء؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مدرب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة على معلول وحسام حسن ومدة الغياب

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

اللحظات الأخيرة لشقيق تيسير فهمي وسط النيران.. ماذا حدث في حريق رعاية العزل بالمهندسين؟

مايا مرسي: مصر تهتم بتعزيز دور المرأة فى دول العالم الإسلامي

هل السوس في البيت حسد ؟

فيديو

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

لغز سقوط ربة منزل من الطابق السادس في سوهاج.. فيديو

فيديو جراف| بوطت شكلها خالص.. سارة سلامة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ