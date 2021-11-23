إطلاق الإعلان الرسمي لمسلسل «المماليك»

نشرت الفنانة فيدرا على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الإعلان الرسمي لمسلسل المماليك الذي سيعرض بداية العام الجديد على قناة النهار.



وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول ست شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة الثانية.



ويتناول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.



المسلسل من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

كما تشارك فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "الجسر" ، وهو أحد المسلسلات التي ستعرض على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نيللى كريم وعمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج بيتر ميمي

مؤخرا عرض لفيدرا مسلسل قلب مفتوح مع كمال أبو رية والذي يعتبر أولى تجاربها الدرامية مع المسلسلات القصيرة وكان قد عرض لها أيضا مسلسل شقة 6 على منصة شاهد، وتدور الأحداث في إطار رعب حيث يفاجئ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة بشقة 6، من بطولة روبي، صلاح عبد الله، هاني عادل، أحمد حاتم ومن إخراج محمود كامل.