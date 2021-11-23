النشرة الدينية.. هل يجوز وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبتها.. وكيفية قضاء الصلاة الفائتة.. وحكم تكرار المعصية بعد التوبة.. ودعاء دخول فصل الشتاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة، نرصد أبرزها في النشرة الدينية والتي توجز أهم الفتاوى التي تهم المسلم في حياته اليومية.



كيفية قضاء الصلاة الفائتة

تحت هذا العنوان يقع كثيرون في عدة أخطاء ، منها أنه إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة ، فإنها تسقط بالحج والعمرة ، وعن كيفية قضاء الصلاة الفائتة يظن البعض أن النوافل تغني عنها، وفي كيفية قضاء الصلاة الفائتة يؤديها آخرين.... التفاصيل اضغط هنا



هل يجوز وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبتها؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن ضوابط إجراء عملية تجميد البويضات، منوهة أن العلماء أجازوا إجراء عملية تجميد البويضات، بعدد من الشروط والضوابط.... التفاصيل اضغط هنا



دعاء دخول فصل الشتاء

ورد ذكر الشتاء في القرآن الكريم في موضعٍ واحد حيث ذكر الله تبارك وتعالى رحلة قريش إلى بلاد اليمن في الشتاء وبلاد الشام في الصيف، فقال:… التفاصيل اضغط هنا

حكم تكرار المعصية بعد التوبة



التوبة هي الإقلاع عن الذنب والمعصية والعزم على عدم العودة مرة أخرى، فمن تاب بعد ذنبه تاب الله عليه والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي يكون فيها العبد لديه شعور شديد بالألم والندم على ما فعله من معصية والتعهد لله بعدم العودة مرة أخرى ...التفاصيل اضغط هنا



