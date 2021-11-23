الإسكان: طرح 14 قطعة أرض بالمشاركة مع القطاع الخاص الشهر المقبل

صرح معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة وليد عباس أنه سيتم طرح بالمشاركة مع القطاع الخاص 14 ارض الشهر القادم بمساحات تبدأ من 50 فدان وحتى 500 فدان ما بين الشيخ زايد واكتوبر واكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة.



وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البحريني الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم أن الطرح سيكون بالمشاركة من الدولة في ظل القيمة المالية المرتفعة للأرضي، وفي اطار التيسير على المطورين العقاريين.



وأشار عباس الى أن طرح الفرص الاستثمارية عن طريق البيع يتم شهريا في كل المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعالمين وباقي المدن الجديدة.



وذكر أن وزارة الإسكان استطاعت خلال السبعة سنوات الماضية عبر طرح المدن الجديدة زيادة الرقعة العمرانية من 7الى 14% لافتا ان هناك خطة قومية لإنشاء 37 مدينة جديدة مقسمة الى 3 مراحل المرحلة الأولى 17 مدينة تم الانتهاء من 95% منها ،كما تتضمن المرحلة الثانية 14 مدينة تم انجاز 30%.



ولفت عباس الى أنه تم اصدار 277 قرارا وزاريا وخفض مدة الإصدار من 3 شهور الى شهر وذلك في إطار التسهيل على المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات.



وأضاف أنه خلال الفترة الماضية قامت وزارة الإسكان بإزالة المعوقات التى كانت تؤدي لعزوف المستثمرين في الدخول بالاستثمار العقاري منها الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالتخصيص.

