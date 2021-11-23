زوجان ينزلان طفليهما من الطابق الثاني بعد حريق في شقتهما بأسوان

انقذت العناية الالهية طفلين من الموت حرقا ، بعد أن نجح زوجان بأسوان فى إنزال أطفالهما الاثنين من الدور الثاني بسبب حريق في داخل شقتهم ، ثم قفز الزوجان .

وقد أصيبت الزوجة بكسور وجروح ، تم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، وسيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان على الحريق قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة .

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً من الحماية المدنية بأسوان يفيد باشتعال حريق فى شقة سكنية بأسوان ، وقام الزوجين بإنزال أطفالهم الذي يبلغون من العمر طفلة 3 سنوات وطفل عام ونصف ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

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ودفع مرفق إسعاف أسوان بـ 3 سيارات إلى مكان الواقعة ونقلت الأم وتدعى "ن. ي" إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت قد قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد حمدى وكيل النائب العام، إحالة مالك ومدير أحد الملاهى المائية فى مدينة أسوان الجديدة، إلى المحكمة، وتحديد جلسة 22 ديسمبر بمحكمة الجنح، لنظر قضية مصرع طفل غرقا فى حمام السباحة.

ترجع تفاصيل الواقعة، ليوم 7 سبتمبر الماضى عندما بدأت النيابة العامة فى أسوان فتح تحقيقات فى القضية رقم 75 لسنة 2021، والتي ترجع لحادث غرق الطفل محمود حسام فى أحد الملاهى المائية بأسوان الجديدة.

وشملت التحقيقات ملابسات الحادث التي ثبت فيها الإدانة على المتهمين الرئيسيين "أ.ر" بصفته مالك الملاهى المائية و"ر.م" بصفته مديرا لها، وذلك بتهمة التسبب في وفاة الطفل وإهمالهما وعدم إتباعهما القوانين واللوائح، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات آخر وهو عدم توافر في المنشأة وسائل الوقاية من المخاطر السلبية كوسائل الإنقاذ ووسائل الإسعاف ، وعلى إثر ذلك قررت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتحديد الجلسة بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بأجمالى 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها ، وهو الذى يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات الغير جادة .