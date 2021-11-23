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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته أمام المحلة.. موقف علي معلول من المشاركة في كأس العرب

إصابة علي معلول
إصابة علي معلول

كشف تقريرصحفي، موقف علي معلول نجم فريق الأهلي، من المشاركة مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع المارد الأحمر، أمام غزل المحلة، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري المصري.

 

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن علي معلول يعاني من إجهاد شديد في العضلة الضامة يستوجب راحة 3 أيام، سيخضع إثرها إلى برنامج تأهيلي لمدة يومين، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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وأوضحت الإذاعة التونسية، أن علي معلول سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب تونس أمام موريتانيا يوم 30 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى، من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب.

 

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

 

أرقام علي معلول مع الأهلي هذا الموسم:

 

يقدم علي معلول أرقاما رائعة مع الأهلي هذا الموسم، حيث خاض النجم التونسي 7 مباريات مع الأهلي هذا الموسم في مسابقتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، سجل خلالهما 5 أهداف ، وصنع هدف.

علي معلول الأهلى غزل المحلة كأس العرب الدوري المصري

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