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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري جراحة تجميل يوضح أفضل الطرق للتعامل مع الترهلات بعد الولادة.. فيديو

ترهلات الجسم
ترهلات الجسم

قال الدكتور محمد شعيب استشاري جراحة التجميل، إن الحمل والرضاعة من أهم أسباب ترهلات الجسم، خاصة مع الحمل المتكرر، حيث أنه يؤدي إلى حدوث ترهلات في الجلد، معقباً: "معظمنا معندوش ثقافة الحفاظ على الجسم بعد الولادة".

 

وأضاف محمد شعيب خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدايت أيضاً من أسباب حدوث ترهلات في الجسم، قائلاً: "فقدان الوزن بشكل سريع يتسبب في ترهلات، لأنه كلما كان نزول الوزن سريع كلما تأثر الكولاجين وبالتالي تتأثر ليونة الجلد ، مما يؤدي إلى حدوث الترهلات".

 

ونصح استشاري جراحة التجميل بالخضوع لعمليات شفط الدهون مع استخدام جهاز ال جي بلازما، حيث يؤدي إلى شد الجلد بنسبة 80%، نظراً لأن جهاز جي بلازما يولد طاقة تعمل على إعادة تشكيل الكولاجين فيعمل على شد الجلد، مؤكداً أن جهاز جي بلازما، وجهاز فيزر، هما أفضل الأجهزة التي تقضي على السيلوليت.

 

ونوه محمد شعيب إلى أن زيادة الوزن تؤثر على كافة أجهزة الجسم، لذلك يجب التخلص من هذا الوزن بعيداً عن عمليات التكميم لأنها تؤدي إلى حدوث ترهلات أيضاً، مشيراً إلى أن أفضل طريقة للتخلص من الدهون هو مشرط الجراح، أو شفط الدهون باستخدام جهاز ال جي بلازما .

 

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