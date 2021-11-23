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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فاضل عن الراحلة سهير البابلي: لن يأتي مثلها

سهير البابلي
سهير البابلي

عبر المخرج محمد فاضل عن حزنه لرحيل الفنانة الكبيرة سهير البابلي، لافتا إلى أنها إحدى الفنانات المتميزات في العمل المسرحي، ولها تجارب مهمة ستظل باقية في اذهان جمهورها.

 

وقال محمد فاضل في تصريحات ل"صدى البلد": سهير البابلي تمتعت بموهبة طاغية في الدراما والمسرح وساعدتها دراستها الأكاديمية بمعهد الفنون المسرحية في إبراز هذه الموهبة"، مضيفا أنه لن تأتي فنانة مثلها مرة أخرى.

 

وتتلقى أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي العزاء اليوم الثلاثاء  23 نوفمبر، في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.


وشيع أمس  جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلى ، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

أسرة سهير البابلى تتلقى العزاء اليوم بمسجد الشرطة

هالة صدقي عن الراحلة سهير البابلي: ممثلة فوق العادة واتعلمت منها الكثير


تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي قبل وفاتها 
وكشف صدى البلد تفاصيل الساعات الأخيرة للفنانة القديرة سهير البابلى قبل وفاتها عن عمر ناهز 86 عامًا،  بعد تدهور حالتها الصحية إثر تعرضها لوعكة شديدة.


كانت سهير البابلى في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها ، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق.

 

وعلي الرغم من ذلك إلا أنه قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادة أكثر من مرة وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.


وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلى، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.


كانت سهير البابلى في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.

سهير البابلى هالة صدقي المخرج محمد فاضل الفنون المسرحية وفاة الفنانة سهير البابلي

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