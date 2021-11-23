وزير الرياضة يبحث مع عدد من المستثمرين آليات التشغيل وفرص الاستثمار في مجموعة من المنشآت

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من المستثمرين ومسئولي إحدي مؤسسات القطاع الخاص؛ للتعرف علي رؤيتهم بشأن مقترح تشغيل عدد من المنشآت الشبابية والرياضية منها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وطرح التصور العام لإنشاءات المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، والمدينة الرياضية بالعلمين.

اطلع الوزير علي الخطوط الأساسية للاستراتيجية المقترحة التي سيتم إتباعها خلال عملية التشغيل، وتنقسم إلي مراحل "التقييم والتأهيل والتسويق وآلية التشغيل"، إضافة إلي التعرف علي الأهداف العامة من خطة التشغيل، والتي يتركز أهمها في خلق مناخ رياضي ثقافي واقعي، وتفعيل التنافسية في إطار السمو الأخلاقي، ودعم ممارسة الرياضة وتنمية الوعي البيئي.

تطرق الاجتماع للحديث حول آليات التشغيل علي المستوي الرياضي، وإقامة المعارض الدولية والمؤتمرات وورش العمل والاحتفالات والتشغيل الفندقي، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة القصوي من كل مكونات البنية التحتية للإنشاءات المتنوعة داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

شهد الاجتماع عرض التصور المتكامل للبنية الإنشائية المقترحة لمكونات المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والمدينة الرياضية بالعلمين والتي تقام وفق المعايير الدولية.

أوضح وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة للتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية للاستفادة من الخبرات المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية، وتطويرها ورفع كفاءتها؛ لتحقيق أقصي استفادة منها خدمةً للنشء والشباب والمواطنين.

كما استمع وزير الشباب والرياضة إلي تصور الربط مستقبلاً بين الأندية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلي التعرف علي الاسهامات الاستثمارية علي مستوي الإنشاءات الشبابية والرياضية المقرر تنفيذها من قبل المستثمرين المشاركين باللقاء.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق علي وضع كل بنود التعاون التي تم مناقشتها في مذكرة تفاهم تمهيداً لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، والمضي قدماً نحو تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بشأن تشغيل عدد من المنشآت، وتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية.

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