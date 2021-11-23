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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمين عام المجلس الأعلى للآثار يلتقي غدا بأثريي الأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين

صدى البلد

يلتقي الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار غدا الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة ٦ مساءًا بأثريي المناطق الأثرية بالأقصر ومجموعة من المرشدين السياحيين بالقاعة الرئيسية بمتحف الأقصر، وذلك لتعريفهم بما تم إنجازه من أعمال  بمشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش.

وأعمال الترميم التي تم تنفيذها بمعابد كل من الكرنك والأقصر و كذلك الخدمات التي تم توفيرها بالمنطقة الأثرية للزائرين من المصريين و للسائحين، بالإضافة إلى  إعطائهم نبذة تاريخية عن المنطقة الأثرية ككل.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على أهمية هذا اللقاء حتى يتسنى للمرشدين السياحيين معرفة كافة الأعمال التي تمت بالموقع ليعكسوا بدورهم للسائح الأجنبي صورة كاملة عن الموقع وتاريخه وما قامت به الوزارة  من أعمال تطوير بالمنطقة الأثرية بما يساهم في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على التنسيق الكامل والتعاون بينها وبين أيا من الجهات المعنية بمجال العمل السياحي والأثري بما يضمن نجاح وتحسين تجربة السائحين عند زيارة المقصد السياحي المصري، كما يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية للفعالية الكبرى "الأقصر ... طريق الكباش"، والتي سيتم تنظيمها يوم الخميس المقبل.

مصطفي وزيري المرشدين السياحيين متحف الأقصر طريق الكباش

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