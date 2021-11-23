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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة مع الشاي .. طريقة عمل خلية النحل بالعسل

خلية النحل
خلية النحل

تعد خلية النحل بالعسل من أجمل أنواع المخبوزات التى يمكن تقديمها بجوار كوب الشاي الدافئ أو المشروبات المفضلة خلال فصل الشتاء.

 

نقدم لكم طريقة عمل خلية النحل بالعسل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير خلية نحل بالعسل
4 كوب دقيق 

لبن للعجن

 نصف كوب زيت 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

2 ملعقة صغيرة سكر 

رشة ملح 

ربع كوب عسل أسود الوجه

سمسم 

عسل أسود أو حبة البركة 


طريقة عمل خلية النحل بالعسل
* في بولة كبيرة امزجى الدقيق والسكر والخميرة والملح ويضاف الزيت وربع كوب عسل أسود ولبن و يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* غطى العجينة وتترك لتختمر وتقطع كرات ويمكن ان تحشى بالجبنة الكريمى وترص متباعدة قليلاً فى صينية

* ادهني قطع خلية النحل بالعسل الأسود وترش بالسمسم او حبة البركة وتغطى وتترك لتتخمر وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ويضاف على الوجه المزيد من العسل حسب الرغبة وقدمى خلية النحل بجوار المشروب الدافئ المفضل واستمتعى مع أسرتك بأجواء الشتاء .

 

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