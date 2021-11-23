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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك موسم 2021 - 2022

صدى البلد

أقيمت بطولة كأس مصر لجمباز الأيروبيك موسم 2021 / 2022 تحت فردي آنسات في الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. 


وتأتي البطولة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجمباز بالاهتمام بإعداد النشأ للمشاركة في البطولات المحلية والدولية وذلك بتنظيم البطولات المحلية بشكل دوري. 


وحصلت اللاعبات درة محمد محمود ومرام حسن يوسف وفرح إسلام محمود وتاليا محمد صفوت وعلياء مصطفى على الميدالية الفضية تحت سن 10 سنوات فردي آنسات.  وفازت اللاعبات بعد تدريب استمر لستة أشهر مع مدرب الفريق أحمد فتحي والمدير الفني عبد الوهاب شعبان.

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