صحة القليوبية تطلق القافلة الخدمية الصحية للتوعية بالخانكة

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن بدء فعاليات القافلة الخدمية التوعوية بإدارة الخانكة وذلك بهدف الوصول بالخدمات للأماكن المحرومة وتوفير الاحتياجات المطلوبة بتلك المناطق.



وقال عبدالغنى إنه من المقرر أن تستمر فعاليات القافلة على مدار 3 أيام بداية من اليوم 23 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر وذلك بمتابعة محمد عبدالرحمن من الإشراف المركزى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، لمتابعة سير العمل بالعيادات الثابتة "مستشفى الخانكة - مركز طبى الخانكة" والفرق المتنقلة.



وتابع أنه تم إلقاء مجموعة من الندوات من قبل مسئول إعلام المديرية للترويج للوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة "اللولب - الكبسولة"، والترويج للولب أثناء القيصرية، بالإضافة إلى التنبيه إلي أهمية تأجيل الحمل فى هذه الفترة، والأخذ بالإجراءات الإحترازية.