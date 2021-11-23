نهائي دورى أبطال أسيا.. تشكيل الهلال السعودي وبوهانج ستيلز الكوري الجنوبي

يلتقي فريقا الهلال السعودي وبوهانج ستيلز الكوري الجنوبي، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويطمح كلا الفريقين إلى الانفراد بالرقم القياسي للفوز بلقب البطولة، حيث توج الهلال مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، في حين فاز بوهانغ ستيلرز أيضًا مرتين بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري ومرة بلقب دوري أبطال آسيا عام 2009.

ويخوض الهلال النهائي الرابع في البطولة منذ عام 2014، حيث خسر في ذلك العام أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، ثم خسر في نهائي عام 2017 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، قبل أن يعود ويتغلب على ذات الفريق في نهائي عام 2019.

تشكيل الهلال

عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، محمد البريك، ناصر الدوسري، متعب المفرج، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي جوميز.



تشكيل ستيلرز

لي جون، أليكس جرانت، سين جين هو، ماريو كفيسيتش، كانج سانج- وو، كون وان كيوو، شين كوانج-هون، بارك سيونج ووك، لي سو بين، ليم سانج هيوب، مانويل بالاسيوس.

