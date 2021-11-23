حكم نهائي باستبعاد "الفيل" من انتخابات الأهلي

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، والغت المحكمة حكم اول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.



وكان وليد توفيق الفيل، عضو النادي الأهلي، اقام استشكالاً، أمس الأثنين، للإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسمة في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.