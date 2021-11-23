عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم العقدة: ارتفاع فوائد القروض أبرز المعوقات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، إن التكامل الاقتصادي الأفريقي كان حلما، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من تحقيقه، وهي السوق المشتركة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تحقيق التكامل هي المخاطرة في الاستثمار، وارتفاع قيمة الفائدة على القروض.

وأكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، أن لكل دولة أفريقية طبيعة خاصة ومعطيات تختلف عن غيرها من بلدان القارة السمراء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن منطقة التجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي، والتي أدت للقضاء على العديد من العوائق.

ولفت الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، إلى أن مصر من الدول التي سارعت في حل مشكلة نقل البضائع بين دول القارة والتي تمثل عائقا أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد إلى نقل حاوية بضائع من كينيا إلي العاصمة البريطانية لندن أرخص من نقلها لأي دولة إفريقية.

ترشيحاتنا

رئيس كوريا الجنوبية الأسبق يثير غضب الشعب بوفاته .. ما السبب؟

السجن 10 أعوام .. تقرير يكشف عقوبة كبيرة لـ كريم بنزيما

يأكل 1.5كيلو لحم في الوجبة.. مطعم يمنع رجلا من دخول البوفيه المفتوح

خالد الجندي عن مؤتمر الكوميسا:"أكثروا الدعاء ده بيحرق قلب أعداء الأمة".. فيديو

شبح الحرب.. أمريكا تتدرب علي اسقاط قنابل نووية قرب حدود روسيا

اختراع موجود في كل بيت.. الآلة الحاسبة من الحصي إلى الميكنة.. نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

حكم نهائي باستبعاد "الفيل" من انتخابات الأهلي

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل يومين من الحدث الأعظم.. تفاصيل فكرة تطوير طريق الكباش من الألف للياء

قبل عرضه بيومين .. مسلسل موضوع عائلي أول بطولة تلفزيونية لـ ماجد الكدواني عبر «شاهد».. ومخرج العمل: خلطة ناجحة من النجوم يجسدون عملا إنسانيا بامتياز

الجثث تفحمت بالكامل.. تفاصيل مرعبة عن ضحايا حادث أتوبيس الموت في بلغاريا..صور

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

فيديو

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ