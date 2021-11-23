كريم العقدة: ارتفاع فوائد القروض أبرز المعوقات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، إن التكامل الاقتصادي الأفريقي كان حلما، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من تحقيقه، وهي السوق المشتركة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه تحقيق التكامل هي المخاطرة في الاستثمار، وارتفاع قيمة الفائدة على القروض.

وأكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، أن لكل دولة أفريقية طبيعة خاصة ومعطيات تختلف عن غيرها من بلدان القارة السمراء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن منطقة التجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي، والتي أدت للقضاء على العديد من العوائق.

ولفت الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والدولي، إلى أن مصر من الدول التي سارعت في حل مشكلة نقل البضائع بين دول القارة والتي تمثل عائقا أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

واختتم خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد إلى نقل حاوية بضائع من كينيا إلي العاصمة البريطانية لندن أرخص من نقلها لأي دولة إفريقية.