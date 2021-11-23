تجار المواد الغذائية: الطماطم بـ7 جنيهات في التجمع وبـ4 بالمناطق الشعبية

قال أحمد الشندويلي امين عام رابطة تجار المواد الغذائية، إن ارتفاع أسعار السلع أمر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول في كافة أنحاء العالم وارتفاع الأسعار من 15 لـ 20% .



وأضاف أحمد الشندويلي في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "الزيادة في أسعار السلع لا يستفيد منها التاجر فقط ولكن يذهب منها جزء للعمالة وتكلفة النقل والهالك في السلع الغذائية".

وتابع أحمد الشندويلي: "أسعار السلع في المناطق الشعبية تختلف عن التجمع الخامس لأن تكلفة النقل وإيجارات المحلات التجارية في المناطق الشعبية والتجمع مختلفة".

وأشار أحمد الشندويلي، إلى أن الأسعار في المناطق الشعبية منخفضة وعلى عكس المناطق الراقية مثل التجمع الخامس، مضيفا أن كيلو الطماطم يصل لـ 7 جنيهات في التجمع لكن في المنطقة الشعبية يصل لـ 4 جنيهات.

