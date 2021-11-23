بالمعهد الفرنسي.. دورة تدريبية عن علم المخطوطات والنشر النقدي للنصوص

ينظم المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة دورة تدريبية موضوعها "علم المخطوطات والنشر النقدي للنصوص" موجهة إلى طلبة الدراسات العليا، والحاصلين على درجة الدكتوراه في مجالات التاريخ والآثار والعلوم الانسانية بشكل عام، يحاضر فيها الدكتور أيمن فؤاد سيد المؤرخ والمحقق المعروف والخبير بالمعهد.

وستكون الدورة باللغة العربية وتستمر الدورة على مدار ٥ أسابيع بمعدل يوم واحد في اﻷسبوع ابتداءً من الخميس ٢ ديسمبر.

وأوضح المعهد أن وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورة التدريبية بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية مليء استمارة التسجيل الإلكترونية قبل الخميس ٢٥ نوفمبر والموجودة على صفحة المعهد على فيسبوك.