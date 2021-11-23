الإسماعيلي عقب التعادل أمام المقاولون: اللاعبون أظهروا شخصية قوية

قال خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الدوري المصري.

وكان استاد المقاولون العرب، قد استضاف مواجهة الإسماعيلي والمقاولون في خامس جولات البطولة المحلية وحسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف بروان في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "أعتقد أننا واجهنا ظروفًا صعبة في المباراة، وقبل المباراة تلقينا خبر إصابة عبد الرحمن مجدي".



وأردف : "ولكن اللاعبين أظهروا اليوم شخصية قوية وجعلوني سعيدًا وهذه بداية لننطلق إلى الأمام، صعب جدًا أن تلعب محرومًا من خدمات لاعب مطرود لوقت طويل من المباراة، لعبنا 70 دقيقة ناقصين العدد، لعبنا على قدر الإمكان وخلقنا فرصًا وتقدمنا بهدف ثم تعادلنا وهذه أمور طبيعية في كرة القدم".

وتابع: "محمد فوزي أدى مباراة كبيرة جدًا، نمتلك حارسين بينهما منافسة كبيرة وهما على أعلى مستوى، أحترم الجماهير جدًا ويذكروني بالجماهير في بلدي تملؤهم العاطفة والحماس".

واختتم: "سنخوض فترة إعداد صغيرة حتى نلعب مباراتين في ديسمبر قبل توقف يناير، وسنقيم الوضع في هذا الوقت بالنسبة للفريق".