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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة عن تسلم مصر رئاسة الكوميسا: مكنش ينفع نقع في فخ الابتعاد عن إفريقيا

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن قارة أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر، وهو ما يعني أن كل ما يحدث في القارة يؤثر مصر، كما أن مصالح مصر في كل المجالات مرتبطة بشكل كبير بإفريقيا.


وأضافت بسمة وهبة خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن إفريقيا تمنح مصر مساحة كبيرة للتحرك من أجل تحقيق مصالحها، "وبالتالي مكنش ينفع إننا نقع في فخ الابتعاد عن إفريقيا، وده كان الواقع لسنوات طويلة، لحد ما بقى عندنا قيادة سياسية ورؤية مصرية مختلفة للعلاقات الخارجية والأفريقية، وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي". 


وتابعت: "كان الله في عون الرئيس، استلم مصر وعنده تركة ثقيلة من العلاقات الدولية المنهارة، فقد كانت مثل العقار المائل الذي يحتاج إلى ترميم، لكن رؤية الرئيس السيسي بدأت ثمارها تظهر مع الوقت، ويدفع أهل الشر ملايين من أجل العمل على مخططات كثيرة لإفساد الوجود المصري وسرقة دور القاهرة في أفريقيا". 


وأكدت، أن دور مصر تعرض لتشويه ممنهج وأنها لا تريد التنمية للقارة وأنها تتعالى على الدول الأفريقية، موضحةً أن الدول الأفريقية أصبح لديها تفكير جيد جدا فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية وهو ما يتطور ويزيد مع الوقت على أساس مبدأ معين، وهو التعاون والاستفادة المتبادلة، ورفض الاستعلاء وتقديم الموارد دون مقابل.

بسمة وهبة عن تسلم مصر رئاسة الكوميسا: لا عزاء لأهل الشر
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مؤتمر الكوميسا الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة يعبر عن قوة العلاقة بين مصر وأفريقيا: "ولا عزاء لأهل الشر، اللي تعبوا في الشر، ويا ترى إيه إحساسهم النهاردة وهم بيبصوا على مصر وهي تتسلم رئاسة اليقين".


وأضافت بسمة وهبة، أن "الحسرة واكلة قلوبهم، مصر النهاردة غير، والدول الأفريقية غير، لأنها عارفة كويس مصر بتعمل ايه، فبعد غياب 20 سنة مصر استلمت رئاسة الكوميسا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة وهي الدليل الحي على التطوير الذي تشهده مصر". 
وتابعت، أن العاصمة الإدارية أصبحت نموذجا في التحدي والبناء، وأغلب زعماء الدول الأفريقية الذين زاروها مؤخرا انبهرا بها، مشيرةً إلى أنها تتوقع أن تنفذ طلبهم بتدشين مدين مثلها في بلدانهم: "طلبوا من القاهرة تنفيذ نفس الرؤية والحلم في عواصمهم الأفريقية، ومتأكدة مليون بالمائة من أن مصر ستساعدهم في تحقيق هذا الحلم، لأن مصر طول عمرها سند لكل الدول الأفريقية .. تحيا مصر".

بسمة وهبة العمق الاستراتيجي مصالح مصر اخبار التوك شو قارة افريقيا

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