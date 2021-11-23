سالم الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا

توج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز علي يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة النهائي .

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فوز سالم الدوسري بجائزة افضل لاعب في بطولة دورى أبطال اسيا

وحقق فريق الهلال السعودي الفوز علي منافسه يوهانج الكوري بنتيجة 2-0 في نهائي دورى أبطال آسيا.

وأصبح فريق الهلال الأكثر تتويجا بلقب بطولة دورى أبطال آسيا.

سجل ناصر الدوسري الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد مرور 20 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

جاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتمزق شباك فريق بوهانج ستيلرز ليسجل الدوسري واحد من أسرع الأهداف في النهائيات.

واحرز الهدف الثاني موسي ماريجا في الدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من جوميز .