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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات سلة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين ويتأهل لنهائي دوري المرتبط

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي تأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد نجاحه في تخطي عقبة فريق مصر للتأمين في إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

انطلقت المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 88-42، وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 95-74، بينما تغلب فريق ١٨ سنة المرتبط في لقاء الذهاب على مصر للتأمين بنتيجة 76/62، وفي مباراة الإياب بنتيجة 70-53.

وشهدت المباراة تفوقًا كاملًا لفريق سيدات سلة الأهلي، الذي أنهى الفترة الأولى بنتيجة 26-20، وفي الفترة الثانية واصل الفريق سيطرته ليتقدم بنتيجة 52-30، ليستمر تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 77-36، ثم يحسم المباراة بنتيجة 88-42.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط، على حساب الزمالك، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 96-68، وفي لقاء الإياب فاز بنتيجة 86-33، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق «ناشئات الأهلي» بنتيجة 73-26.

وتغيب عن البطولة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» في المباراة النهائية لبطولة دوري المرتبط فريق سبورتنج، على أن يتم  تحديد موعد النهائي في وقت لاحق.

الأهلى كرة السلة سيدات بطولة دوري المرتبط لدور النهائي مصر للتأمين صالة حسن مصطفى سيدات سلة الاهلي

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