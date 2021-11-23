محلية النواب عن غرق الإسكندرية:مشكلة معقدة..وخطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة تصريف المياه

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في كل عام نرى مشاهد غرق الشوارع في محافظة الإسكندرية بسبب عدم قدرة شبكة الصرف على استيعاب كل كميات الامطار، مضيفا:" عقدنا جلسات عديدة داخل لجنة الإدارة المحلية مع المسؤولين على أسباب تكرار هذ الامر في كل عام ".

وأضاف السجيني في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ":" نحن على علم بأن المخطط العمراني في الإسكندرية مشوه منذ سنوات ".

وتابع:" علينا إقامة شبكة جيدة لتحمل كميات مياه الامطار في محافظة الإسكندرية والتمويل لم يعد القضية الكبرى لإقامة تلك الشبكة".

وأكمل احمد السيجيني :" المشكلة معقدة وتحتاج إلى وعي كبير جدا للتوصل إلى حلول جذرية لهذا الأمر"، مضيفا:" هناك خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الإسكندرية ".