وداعا حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء.. مسئول بالحكومة: المناخ تغير في مصر

قال محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن ما يحدث في مصر الأن من تقلبات جوية وموجات طقس سيئ جزء من التغيرات المناخية التي يشهدها العالم .



وأضاف محمد فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": " زمان كان مناخ مصر حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء، ولكن اختلف شكل المناخ في مصر بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية العالمية ".

وأكمل محمد فهيم :" البنية التحتية في مصر تم تصميمها لاستيعاب كميات قليلة من الأمطار وذلك بناء عن حالة الطقس المعتادة في مصر منذ سنوات كثيرة".

ولفت محمد فهيم :" حاليا نشهد تغيرات مناخية وسقوط كميات كبيرة من الامطار بشكل غير معتاد وغير مسبوق وبالتالي لا تستوعبها شبكان البنية التحتية ".